Carine VIDAL

Désireuse de travailler dans le secteur du Bâtiment et forte de mes connaissances dans ce milieu , je souhaiterai faire bénéficier à une entreprise de mon savoir faire administratif et technique.J'ai le goût des défis et des nouveaux challenges , j'ai à cœur de promouvoir l'image d'une société et de ces membres.Dynamique et mobile n'hésitez pas à me contacter si un poste pouvant convenir à mon profil se présenté dans votre structure ou tout simplement pour échanger nos expériences.







Mes compétences :

Administratif

Gestion de projet

Informatique

Planification de projet

Appels d'offres

Compte-rendu

Relation fournisseurs

Analyser les besoins et définir les objectifs

Chiffrage des chantiers