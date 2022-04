Carine VILLA

Diplômée d’un BTS « Assistante de Gestion PME-PMI », j'ai exercé en qualité d'Assistante Commerciale et de Direction pour le compte de la même société durant 13 années. Ainsi, j'ai acquis bon nombre de compétences et maîtrise aujourd'hui parfaitement l'ensemble des fonctions inhérentes à la profession.



Souhaitant élargir mon champ de compétences et toujours curieuse de découvrir et d'apprendre, j'ai pris la décision de quitter mon poste afin de prendre un nouveau départ dans ma carrière professionnelle.



Je suis convaincue que mon adaptabilité et mon esprit d'équipe seront autant de qualités susceptibles de vous donner satisfaction.



Mes compétences :

Sorties

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Divalto

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint