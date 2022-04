Carine VINCENT / KINDUNOS MANAGEMENT

Je dirige le cabinet KINDUNOS MANAGEMENT qui réalise, notamment, des Etudes de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP) pour vos projets de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ou d'Etablissements Recevant du Public (ERP). Je vous invite à me contacter pour plus de détails sur les prestations que nous proposons. La SARL Kindunos Management est membre du GIE Réussir L'Espace Public.



Mes compétences :

MALVEILLANCE

Prévention

Prévention de la délinquance

Sécurité

Sécurité publique

Sureté