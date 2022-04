Carine ZIMA

Après un parcours en art et en métier du livre je suis actuellement responsable de la gestion et de l'organisation d'une photothèque d'un service de communication .



Mes différentes tâches :



Analyse, indexation, classement et traitement de ressources documentaires et audiovisuelles -Définition et Création d’une nouvelle arborescence sur le serveur et tri des photographies

Création d’un thésaurus- Formation - Gestion des droits d'auteur et

droit à l'image – Choix des images sur les supports de communication.

Revue de Presse.



Compétences pour les métiers du livre et de la documentation



Création et gestion de bases d’images

- Indexation de l’image fixe et animée

- Recherches iconographiques

- Connaissance des normes de numérisation

- Création de sites web et de blogs

- Langage documentaire

- Droits d'auteur et droit à l'image