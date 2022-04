Carinne LI

Possédant un Master 2 en Nutrition et Science des aliments avec un parcours en microbiologie et génie biologique, j'ai 2 ans d'expériences dont 9 mois en qualité et amélioration continue.

Je suis à l'écoute d'opportunité dans le secteur agroalimentaire, la restauration et la distribution.



Mes compétences :

Hygiène

Laboratoire d'analyse

HACCP

Gestion de la qualité

Laboratoire de Recherche

Animation de formations

Microbiologie

Amélioration continue

Techniques de laboratoire

Sécurité alimentaire