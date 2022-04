Carl GAGNÉ

Présentement recruteur (Pigiste) chez Société Conseil Groupe LGS, une cie IBM au niveau des technologies de l'information, je recrute des candidats dans les créneaux suivants :- Spécialiste SAN-Stockage, Tivoli Storage Manager (TSM)- Développement (C#.Net, VB.net, VB6, VBA, Java (J2EE), RPG, Cobol, SAS, PL/SQL, Oracle financier, Datastage, Cognos, Business Objects (BO), SSIS, Jasper, MicroStrategy, CATIA, ABAP, Blaze Advisor, C++, Lotus Notes, Maximo, JD Edwards, Biztalk, Tandem, REXX, SQL Powerbuilder, Scrum Masters, Perl, Python, etc.)- Webmestres, édimestres, ergonomes, etc.- Gestion du changement/gestion des changements- DBA (DB2, Oracle, SQL Server, Tandem, Informix, BI, etc.)- Conseillers en gestion documentaire (GED) - Livelink, Documentum, FileNet, Sharepoint)- Gestionnaires, directeurs et chargés de projets (PM), gestionnaires de portefeuille et de programme, PCO- Analystes d'affaires (BA), analystes fonctionnels- Analystes et testeurs en assurance qualité (QA)- Rédacteurs techniques- Agents support/soutien technique niveaux 1, 2 et 3- Administrateur réseaux, serveurs, télécommunications et téléphonie (Windows dont Active Directory, Linux, Unix (Solaris, HP-UX, AIX, Lotus Notes, Websphere, Cisco, Citrix, Great Plains, VMWare, HPSM, Sharepoint, Tandem, etc.)- Conseillers en sécurité- Conseillers processus ITIL, gouvernance, etc.- Architectes (infra, solutions, applicatifs, technologies, d'entreprise, business intelligence (BI), de données, etc.)- Technologies mobiles, Android, jeux vidéo et bien plus.N'hésitez surtout pas à me faire parvenir votre cv à carl_gagne@lgs.com, il me fera plaisir de vous contacter pour en connaître un peu plus sur vous.