Carl Ian Curtis NSIE

Actuellement titulaire d'un titre de chargé d'affaires commerciales et financières obtenu à l'issue d'une formation en école de commerce, je me destine, après avoir fait le choix de me perfectionner dans ce domaine, aux métiers de la comptabilité.

Je m'attèle donc à multiplier les expériences professionnelles dans ce secteur,et ce depuis 2011, afin d'agrandir continuellement mon arc de compétences. A cet aspect professionnel, j'allie actuellement la préparation d'un D.C.G.



Mes compétences :

Aide comptable

Assistant comptable

Comptabilité