J'aimerai rejoindre une équipe R&D d'une entreprise dans le secteur énergétique et participer ainsi à la résolution des problèmes de production, transport et consommation de l'énergie en mettant à son service ma rigueur scientifique et mon envie de m'investir.



Mes compétences :

Simulink

EMTP

Opal-RT

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Java

Eclipse