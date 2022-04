Carla AMORIM

Madame, Monsieur,



J'ai le cours supérieur en Sciences d' Administration (bac+3+2) de U.F.P. Diplômée en, Strategy, Ressources Humaines, Marketing et Entrepreneurship de l’université de Cambridge, diplôme Master en gestion et administration éducational de l' U.A, je suis actuellement à la recherche d'un emploi lié aux fonctions d' executive.

J'ai de l'expérience dans les domaines du marketing, des ventes, ressources humaines, commercial, des projets, et de la stratégie, obtenu des résultats et objectifs, aussi j' ai d’experience en restauration et hôtellerie. J'ai eu l'opportunité de travailler en entreprises nationales et internationales comme par exemple semaly en liaison avec autres entreprises internationelles adtranz italy France qui faisait partie du consortium metro do Porto, au Portugal. J'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs fonctions executives ce qui me rend capable de mener à bien les missions que vous pourriez me proposer. J' ai aussi experience avec enfants, pluericulture agées,au secteur infirmerie, soins palliatifs et j' ai approfondie tous qui concerne aux connaissances envers la psychologie des enfants et des plus âges,comme l' ambitude de la psychologie concernant les malades pour mieux entendre et faire face aux conditions necessaires de comme faire et fonctionner en situations qui exige tous celles connaissances. Aussi j' aussi experience avec enfants, pluericulture, infirmier,

Je suis motivée et déterminée dans tout ce que j’entreprends, de plus, je pense pouvoir vous apporter entière satisfaction et dynamisme dans les différentes missions que vous pourriez être amené à me confier.

Je parle le portugais comme langue maternelle et je domine trois autres langues au niveau C2(le plus avancé) : anglais, espagnol et français. Les langues au niveau professionnel sont: italien et allemand.

Je domine divers programmes informatiques,et j' ai aussi des connaissances et experience professional aux secteurs medecinal,la mode, psychologie et éducational

Pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitæ pour plus de détails sur mon parcours. Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande d’informations complémentaires.

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Traduction

Santé

Chant

Gériatrie

Enseignement

Petite enfance

Conseil en organisation

Psychologie du travail

Organisation d'entreprise

Organisation d'évènements

Psychologie

Organisations internationales

Organisation du travail

Organisations humanitaires

Gestion commerciale

Management opérationnel

Conseil en management

Management de la qualité

Management

Administration des ventes

Gestion administrative

Administration de biens

Administration réseaux

Administration d'entreprises

International business development

Développement des compétences

Business development

Développement commercial

Commerce international

Education

Gestion des ressources humaines

Direction des ressources humaines

Stratégie de communication

Ressources humaines

Organisation

Stratégie commerciale

Stratégie d'entreprise

Marketing stratégique