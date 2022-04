Carla BEAUVALLET

Etudiante Lyonnaise dynamique et motivée à l'ISCOM Lyon.

Je me forme doucement aux logiciels de PAO et au milieu de la communication et du marketing avec intérêt et plaisir. Grande passionnée de littérature et d'écriture j'aime prendre du temps pour écrire et lire mais aussi pour perfectionner mon anglais que ce soit avec des séries VO, la musique ou simplement par correspondance.



Mes compétences :

Compte-rendu

Autonomie

Gestion de projet

Analyse

Prise de parole

Réseaux sociaux

Rédaction