Carla BLANCA PERRET

Je suis actuellement en troisième année d'école d'ingénieur et souhaite effectuer un stage ouvrier dans un bureau d'études géotechnique affin d'avoir un premier contacte avec le terrain. J'ai quelque expériences professionnelles mais pas encore dans le domaine de la géotechnique et du génie civil. J'ai hâte d'effectuer ce premier stage qui va me permettre de passer de la théorie à la pratique.



Mes compétences :

OpenOffice

Microsoft Excel

Travail en équipe

Microsoft PowerPoint

Mathématiques

Microsoft Word

PSC1