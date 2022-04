Carla BLOT-MADRONA

Maîtrise de Photoshop et Illustrator.

Bonne utilisation de Indesign.

Bonne utilisation de CANVAS.

Bonne utilisation Kaledo (Lectra system).

Formation de base en modélisme (création et modification de patronage, moulage, assemblage chaine et trame, et maille, ... )



Bon niveau d'anglais.



Utilisation quotidienne d’une tablette graphique.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Indesign CS5

Infographiste

Styliste