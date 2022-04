Carla BOUVARD-COCONET

Titulaire d'un baccalauréat ES, je suis actuellement en formation à l'ISCPA en vue d'un Bachelor en Communication. Je souhaiterai devenir conceptrice-rédactrice ou directrice artistique dans la publicité.



Ancienne étudiante du lycée Notre-Dame à Bourg-la-Reine, j'ai pu participer intensément à la vie associative. Pendant deux ans, j'ai été responsable communication du BDE, j'ai ainsi pu créer des projets de communication pour promouvoir les évènements étudiants et je me suis consacrée à la création d'un nouveau logo (cf. CV). De plus, j'ai participé au voyage humanitaire organisé par mon lycée depuis 8 ans, j'ai effectué du crowdfunding, de la création d'un logo (cf. CV), de la recherche de fournisseurs, et organisé des évènements promotionnels.

Très connectée sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et Pinterest.



