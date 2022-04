CJCOM

J’ai le plaisir de vous présenter l’activité de l’agence CJCOM, agence de communication événementielle « UTILE » à taille humaine.



Créée par Caroline Joanblanq, l’agence est présente sur le marché depuis plus de 14 ans et offre à ses clients 3 grands domaines d’expertises :



• Événements Corporate

• Voyages d’affaires & séminaires

• Contenus éditoriaux, digitaux & audiovisuels



Nos pôles de compétences vous permettent de faire appel à l’une de nos prestations particulières ou de les cumuler pour des projets transverses.



D’après nos clients, CJCOM est bien plus qu’une agence, c’est un véritable partenaire.



CJCOM représente le type même d'agence événementielle passionnée, qui s'implique pleinement dans les projets qu'on lui confie avec, pour seul mot d'ordre, l'émotion.



Notre force est de nous imprégner de votre culture pour traduire vos besoins et les transformer en propositions créatives, cohérentes et légitimes.



CJCOM, c’est une philosophie collaborative, un rapport professionnel plus humain, une conception personnalisée de vos enjeux, des synergies efficaces !



En Bref : « Dis-le moi, je l’oublie, Montre le moi, je retiens, Implique moi je comprends »



N’hésitez pas à me contacter pour imaginer ensemble vos futurs projets…

Au plaisir de vous rencontrer,



Carla Carpanzano

01 47 00 71 38





Mes compétences :

Communication

Relations sociales

Organisation d'évènements

Communication événementielle

Marketing