Carla CLAUDET

En formation pour obtenir une qualification supplémentaire dans la gestion d'entreprise, et le développement local de territoires ruraux.



Technicienne en agriculture, et plus précisément en développement de l'élevage et en génétique animale. Je suis dynamique et passionnée par les métiers de l'élevage.



Je veux lier mes deux formations pour travailler dans des filières agricoles.



Mes expériences dans l'animation mon apportée de l'expérience dans la gestion de stock et d’événements.



Mes compétences :

Agriculture

Physiologie végétale

Biologie végétale

Physiologie animale

Animation

Expérimentation animale

Gestion de projet

Développement local

Gestion des entreprises