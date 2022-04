Carla DA CUNHA

Lors de ma formation en apprentissage, au sein de l'Association d'Aide à la Recherche et à l'Enseignement en Cancérologie, j'ai eu l'opportunité d'apprendre différentes techniques dans les services de biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire et même des notions en expérimentation animale.

Ces trois ans m'ont permis de comprendre le fonctionnement d'un laboratoire de recherche. Et de participer aux différentes démarches permettant le bon déroulement des différentes expérimentations ainsi que la validation des différents résultats obtenus.

Une expérience professionnelle que j’espère me permettra ensuite de trouver un emploi dans le même domaine.



Mes compétences :

Biologie Cellulaire

Expérimentation Animale

Microsoft Office

Microbiologie

Immunologie

Hématologie

Biochimie

Génétique

Biologie Moléculaire