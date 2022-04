Carla DE BARROS

Au cours de mes diverses expériences dans la communication, la publicité et l'événementiel, j'ai eu l'occasion de travailler pour de grands annonceurs mais aussi des clients publics ou semi-publics. Ainsi, je m'adapte facilement à n'importe quelle typologie de client et suis capable de créer rapidement des échanges constructifs aussi bien en interne qu'en externe.

Ces métiers m'ont également dotée d'un esprit d'initiative et d'un vrai sens de la créativité.



Compétences :

- Conseil : réflexions stratégiques, élaboration de concepts, communication

- Gestion de la production : besoins, suivi opérationnel des projets, production de supports de communication

- Social media : stratégie communautaire, communication événementielle



Par ailleurs, je mène à bien des projets personnels comme la création de SALB Magazine, en collaboration avec Léa Autran, journaliste. SALB est un webzine qui rassemble différents acteurs culturels autour d'un thème. A chaque parution, journalistes, écrivains, photographes, dessinateurs sont invités à partager leurs visions d'un même mot, d'une même idée...