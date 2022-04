• Je suis graphiste (2D/3D) issue d'une formation en arts appliqués durant laquelle j'ai pu commencer mon apprentissage sur les outils essentiels à la création graphique tels que :

Photoshop, Illustrator, Flash, 3Ds max, Maya, After Effects, Dreamweaver...



• Aujourd'hui, je travaille essentiellement dans le domaine du webdesign. Je m'occupe de la création de chartes graphiques, de logotypes, de cartes de visite, de pictogrammes, d'animations Flash, des projets 3D et vidéo.



• J'essaye également de développer d'autres projets créatifs, personnels et professionnels, tels que l'illustration, le graphisme, la peinture*



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Web

Marketing

3D Studio Max

Adobe After Effects

Internet

Rédaction

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Communication

Tablette graphique

Réseaux sociaux

Community management

Adobe Photoshop

SEO