Carla FERNANDES

Je suis actuellement étudiante en licence éconolie-gestion. Le but de cette formation est de nous enseigner à devenir vendeurs industriel (B to B).

Nous étudions le marketing, l'anglais, l'économie internationale, l'environnement juridique.

Notre école a été crée par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace à la demande des industriels, c'est pourquoi nous sommes toujours en contact avec des professionels qui nous font part de leur expérience mais aussi qui nous aident et qui nous conseillent.

Je me suis ainsi inscrite à ce site car on nous a toujours appris que le relationnel est un élément essentiel dans la vie d'un vendeur industriel. J'espère donc pouvoir rencontrer des professionels qui puissent enrichir mon expérience mais aussi pouvoir apporter ma contribution en tant qu'étudiante et future professionnelle.



Mes compétences :

Chimie

Vente