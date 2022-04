Carla FERNANDES

Cabinet d’Avocats Francophones, situé dans la région de Lisbonne (Almada),



Intervient dans différents domaines :

- Conseils Juridiques;

-Contentieux;

-Droit civil;

-Droit Penal ;

-Droit du Travail ;

-Droit de la Famille ;

-Droit des Contrats ;

-Droit des sociètés ;

-Droit de l’immobilier ;

-Droit Fiscal ;

-Enregistrements, Notariat,

-Certifications d’actes divers et de traductions ;

-Transactions immobilières, (accompagnement et gestion des biens à acheter ou à vendre, des personnes résidentes ou non résidentes au Portugal);