Carla HERROU

J'ai occupé le poste d'agent administratif pour la SOCIETE GENERALE ORLEANS.



J'ai une expérience dans le domaine de l'immobilier en tant qu'assistante (4 ans) et commerciale (2 ans), d'agent administratif (banque) de près de 1 an et comptable (2ans)

Je poursuis mes étude de comptabilité par correspondance.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Immobilier

Banque

Secrétaire polyvalente