Carla MIQUELES ACEVEDO

Dans l’économie d’aujourd’hui, l’une des idées clé pour moi est la diversification : en 2014 j'ai créé ma marque d'accessoires et depuis 2015, je renforce mon univers professionnel au sein d'un équipe d’entrepreneurs qui porte très bien son nom : Impact Expert. Ce groupement est un centre d'affaires qui propose plusieurs alternatives de développpement pour les entreprises, les professionnels et les particuliers.

Impact Expert me permet la diversification dont on a tous besoin aujourd'hui, je m'y régale en participant à son expansion, son partage et en sélectionnant de nouveaux partenariats jour après jour, dans les secteurs de la santé, la nutrition, le bien-être, le développement personnel et professionnel ou encore en stratégies financières innovantes.

Une alliance parfaite entre l’amour de la matière, le relationnel, l’humain et l'indépendance.



ENGLISH

In today’s economy, the key phrase for me is "find your own way": in 2014 I created my brand of handmade accessories and since 2015, I continue growing as professional within an exceptional team: Impact Expert. Impact Expert is an entrepreneur business center which offers innovative alternatives for companies and private individuals to grow.

It’s a network that gives me the possibility to enlarge my career within something that integrates work, private life, personal growth and fulfillment. I enjoy every moment of developing, sharing and selecting new partners, in sectors like health, nutrition, well-being, personal and professional development or innovative financial strategy.

A perfect alliance between my love for material, relations, human being and independence.