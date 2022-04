Carla PIRES

Diplomée en langues étrangères spécialité anglais, ayant vécu et travaillé en Angleterre pendant 2 ans, j’ai choisi l’assistanat de direction de par les opportunités offertes aux profils internationaux.

Quatre années d’expérience m’auront permis de développer et renforcer des compétences techniques, rédactionnelles et relationnelles pour une parfaite maitrise du métier d’assistante en milieu multiculturel que j'affectionne de par ma formation.



Dynamique, souriante, proactive et enthousiaste à l’idée d’un nouveau challenge professionnel avec de de réelles perspectives à long terme, je souhaite intégrer une structure à taille humaine et d'envergure internationale à fort potentiel.



Un parcours diversifié allié à un fort esprit d’équipe feront de ma candidature un atout pour une collaboration réussie, forte de mes engagements en terme professionnel et personnel.



Dans l'attente de propositions intéressantes correspondant à mon profil.



A bientôt !





Mes compétences :

Linguistiques

Rédactionnelles et relationelles

Techniques

Organisée et rigoureuse

Esprit d'équipe

Dynamique