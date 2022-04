Carla PUSCEDDU

Je suis à la recherche d'un poste de secrétaire.



Ma rigueur, mon autonomie, mon sens de l'organisation, du détail et ma faculté d’adaptation au travail, me permettent d’optimiser mon temps de travail et de faire preuve d'une grande réactivité et d’efficacité à mettre en œuvre chacune de mes missions, des valeurs indispensables pour cette fonction. Sociabilité, discrétion, fiabilité et disponibilité sont également des qualités que je souhaite mettre à votre profit.

Riche d’une expérience de plus de 18 ans et titulaire d'un baccalauréat professionnel dans le secteur du secrétariat, je peux me prévaloir de solides compétences pour ce type de poste. En effet, au cours de mes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de réaliser des missions aussi riches que variées : rédaction et gestion de correspondance administrative (courriers, comptes-rendus…), missions d’accueil et de renseignement au public, saisie et traitement d’information, l’utilisation des outils de bureautique, la prise de rendez-vous (gestion d’un planning), la saisie informatique (bilans annuels, rapports d’activités par exemple), la connaissance des logiciels Word/Excel/PowerPoint/Publisher, la gestion du courrier électronique, le traitement du courrier, la transmission d'informations en interne et la mise à jour des informations destinées aux publics, le traitement de commande, la prise de notes de réunions et enfin toutes les tâches administratives habituelles inhérentes à cette profession.



Mes compétences :

Gestion de bases de données

Procédures d'encaissement

Collecter les éléments d'activité du personnel

Transmettre des éléments comptables

Rédiger un compte rendu de réunion

Réaliser un suivi des encaissements

Indexer des dossiers et documents de référence

Numériser un document

Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchi

Gestion de la messagerie

Logiciels Word, Excel, PowerPoint, Publisher

Gestion de fichiers informatisés

Frappe et mise en forme de documents

Diffusion des informations sur les services et act

Accueil physique et téléphonique

Réaliser un suivi administratif du personnel

Suivre l'état des stocks

Préparer les commandes

Classer les documents, informations et fonds docum

Archiver des dossiers et documents de référence

Saisir des documents numériques

Règles d'affranchissement du courrier

Réaliser la gestion administrative du courrier

Planifier des rendez-vous

Outils bureautiques

Orienter les personnes selon leur demande

Logiciel tableur

Logiciel de traitement de texte