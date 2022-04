Carla SCHNELL

Actuellement en Licence première année à la faculté de Psychologie de Strasbourg, je souhaiterai me réorienter vers un BTS communication en alternance.



En effet, étant titulaire d’un baccalauréat Science et Technologie du Management et de la gestion spécialisé en mercatique, j’ai pu acquérir une bonne connaissance du marketing et de ses techniques. Je maîtrise également les outils informatiques et les différents logiciels tels que Microsoft, Excel, Word, PowerPoint, Photofiltre et Publisher.

J’aimerai par le biais de ce BTS enrichir mes compétences et acquérir de nouvelles connaissances.



Motivée, ambitieuse et polyvalente, je suis prêtre à m’investir pleinement dans cette formation, pour pouvoir répondre au mieux aux exigences et aux besoins exprimés.





