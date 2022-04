Carla TAIEB

Etudiante en troisième année d'administration et échanges internationaux spécialisée en commerce et communication , passionnée par les nouvelles sens de communications , actives sur différents blogs et au sein de quelques association .

Studieuse , motivée et appliqué , le défi majeur de la communication , utiliser les nouvelles technologie afin de permettre d'être écouter et d'entendre et non plus d'écouter uniquement pour répondre