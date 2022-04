Bonjour,

Je me présente je m'appelle Carla Villedey. J'ai 19ans, bientôt 20ans

Je suis actuellement étudiante en BTS études et économie de la construction au lycée La Martiniere Monplaisir. A la rentrée de septembre 2020 j'intègrerais l'ecole de l'EFAB sur le campus de Sciences-U pour éfféctuer un Bachelor Responsable de programmes immobiliers en alternance.

Je suis alors à la recherche d'un contrat d'alternance dans une entreprise de promotion.

Par la suite, j'aimerais effectuer un master Manager d’opération de promotion et d'aménagement.



On me dit volontaire, organisé, rigoureuse et avec un bon sens du relationnel.



Mes compétences :

Autodesk Revit

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Social Media