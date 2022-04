Carla WALDURA

Passionnée d'immobilier, ayant plus de 10 ans d'expérience dans le métier, je suis depuis 2006 formatrice en immobilier pour les professionnels de l'immobilier, mais également professeur pour toutes les matières professionnelles du BTS PI (transaction, gestion, "urbanisme", CPAP, droit de l'immobilier, communication professionnelle).



Mes expériences en formations sont en présentiel et en e-learning (écrit, et vidéo).



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Windows

Management

Administration d'entreprises

Gestion commerciale

Animation de formations

Ingénierie de formation

Gestion de la formation

Formation professionnelle continue

Gestion de projet

Vente

Location

Conseil immobilier

Rénovation immobilière

Gestion immobilière

Droit immobilier

Négociation immobilière

Immobilier

Urbanisme