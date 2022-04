Carles PLANS

Spécialiste logistique maritime (commercial et opérationnel) avec 15 ans d’expérience, souhaitant évoluer dans le domaine du transport international.



Compétences clés



• Connaissance des spécificités du transport maritime FCL, Bulk et groupage.

• Connaissance de l’ensemble des routes et des marchés internationaux

• Maîtrise approfondie de la structure des coûts logistiques maritimes.

• Capacité à gérer l’ensemble des contraintes logistiques : formalités, délais transport et transitaires, procédures de sécurité spécifiques...