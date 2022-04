D'orienter l'entreprise vers l'opportunité à saisir, qui est d'adapté ses ressources à ses

besoins pour une potentielle croissance et la rentabilité et de mettre en évidence les

choix du produits marchés et le besoin des individus pour atteindre l'objectif de

l'entreprise.



Mes compétences :

Human Resources

Property Tax

Bookkeeping

Microsoft Windows

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word