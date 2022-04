Carlier CHANTAL

Bonjour,

Je suis employée depuis 2001 en tant que commerciale pour le compte de la Société Systemat SA.

Je gère des comptes clients, m'occupe des commandes, notes de crédit, suivi des commandes, relations avec le client, et assure également les backup de différentes équipes en cas de surcroît de travail.



Je suis quelqu'un de motivé, dynamique, responsable et sérieux.

Je souhaiterais trouver un emploi qui me permette d'évoluer à l'aube de mes 38 ans.



D'un naturel très optimiste, je pense faire preuve de beaucoup de courage. Je suis toujours à l'écoute des autres, et aime aider mon prochain.

Je suis également quelqu'un sur qui l'on peut compter.

Je n'ai pas peur du travail et suis tout à fait flexible, n'ayant pas d'enfants.



Bref, je souhaiterais aujourd'hui pouvoir m'épanouir pleinement dans une nouvelle mission, dans laquelle je pourrais pratiquer l'anglais, ce que je n'ai pas souvent eu l'occasion de faire, ainsi que perfectionner mon néerlandais.



Mes compétences :

Flexible

Ordonnée

Sérieuse