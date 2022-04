Je suis une jeune gabonaise qui a le rêve de faire bouger les choses tout autour d'elle.

Je suis bosseuse,dynamique et muni de beaucoup de volonté.

j'aime le travail bien fais c'est pourquoi je cherche toujours à me surpassé tant bien que mal.

J'aime la vie en communauté, le travail d'équipe et je suis fidèle.

Mes loisirs: passer du temps en famille, suivre des film d'aventure, voyager, lire et faire des nouveaux plats dans ma cuisine.