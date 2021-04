Carline PAROIS

Styliste-modéliste, je suis ouverte à toute proposition de projet créatif, rencontres professionnelles dans les milieux artistiques, culturels et marketing. Je développe ma marque de PAP, Carlinae, ainsi qu'une marketplace servant la vente et l'achat de textiles et articles de mercerie issus de nos surplus de stocks, pour limiter le gaspillage textile.

Avide lectrice, il marrive de quitter laiguille pour la plume également.



https://www.carlinae.com/

https://saventy-percent.sharetribe.com

https://carlineparlini.myportfolio.com/



@carlinae_clothing @saventypercent



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Rédaction (articles, contenu, nouvelles)

Dessin de mode

Dessins techniques

Plan de collection

Modélisme

Couture

Gamme de couleurs

Gamme de matières