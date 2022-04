Carlo FERREIRA

Je cherche à intégrer une entreprise telle que la vôtre où mes compétences et mes connaissances, acquises lors de ma formation ainsi que durant mes précédentes expériences professionnelles, pourraient être mises à contribution et considérées à leur juste valeur.

Je témoigne déjà d’une certaine expérience dans le domaine de la restauration et je pense pouvoir participer activement au bon fonctionnement de votre entreprise.

Fibre commerciale, culture culinaire, doté de qualités de management et d'une forte personnalité, capable d’encadrer et motiver mon équipe, en cuisine comme en salle. Je possède, en outre, une grande capacité de travail, d'esprit d'entreprise, un sens de l'organisation et des responsabilités. Enfin, je suis doué pour le contact et les relations publiques.



Mes compétences :

Restaurants

Aluminium

Brasseries

Sieges