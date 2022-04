Graal architecture est le fruit de l’association de deux architectes Carlo Grispello et Nadine Lebeau. Leur collaboration commence dès 2004 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette, dont ilssont diplômés. Leur intérêt pour les mutations del’espace public et des architectures qui s’y insèrent, les amènent à collaborer avec des agences de renom comme Renzo Piano Building Workshop, Atelier Seraji et Bruno Mader. Parallèlement, c’est par le voyage et la découverte d’autres cultures qu’ils développent une sensibilité et élargissent leur vision du métier. Graal considère l’architecture comme un catalyseur de l’interaction entre l’espace public et les usagers.

L’investigation à la fois architecturale et urbaine joue un rôle primordial dans leur travail, qui tente de donner aux projets un impact social et environnemental positif. Telle une quête, Graal architecture décortique les problématiques afin d’offrir une approche unique et cohérente à chaque projet. Graal architecture s’attache à élargir sa pratique en travaillant toutes les échelles, de l’aménagement intérieur au projet urbain. Basée à Montreuil aux portes de Paris, l’agence développe sa pratique en France et à l’étranger en étroite collaboration avec des consultants multidisciplinaires afin de garantir des projets intelligents et faisables.