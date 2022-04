CARLO MAIOLINI en quelques dates…

1955 - Beaux-arts de Tunis

1957 - « Prix de la bourse de voyage artistique » (voyage en Italie pour découvrir la Renaissance Italienne) à l’issu de ce voyage un panneau entier lui est consacré au Salon Tunisien pour montrer son travail.

Premières ventes (Gouvernement Tunisien, Ambassade de France )

1959 - Beaux-arts, Arts-déco et Académie de la Grande Chaumière à Paris.

1961 - Décorateur au « Théâtre aux armées » à Bizerte, pendant son service militaire.

1963/1985 - Dessins pour des revues, décorations d’intérieurs, dessins de mode etc....et quelques tentatives picturales. 1988 - Conçoit et réalise les décors du « Bal à Versailles » pour le Prince de Lignac à Saint-Tropez.

1990 - Reprend le chemin de l’atelier avec une série de pastels.

1990 - Exposition personnelle au « Centre Culturel » de Comiso, Italie.

1994 - Il est nommé directeur artistique de la société « ARTICHAUT » pour les arts de la table.

1999 - Exposition personnelle au « Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain » à Liège, Belgique.

2000 - Dédut de collaboration avec les « Emaux de Longwy » pour créer de nouveaux vases.

2000 - Exposition personnelle à la Chapelle Ste Elisabeth de Villefranche-sur-Mer.

2000 - Musée du Louvre, parution d’une de ses toiles dans le catalogue « D’après l’Antique »

2001 - Seul Français d’origine Italienne à représenter la France, au Palazzo Vecchio à Florence, pour le prix « Catherine de Médicis ». C’est au cours de cette manifestation qu’il fit don à l’UNICEF une de ses toiles de la Grande

Galerie intitulée « Libres » et qui fut mise en vente aux enchères. Le gouvernement Italien s’en est porté acquéreur.

2007 - Le Ministère de La Culture Tunisienne lui organise une rétrospective au Centre Culturel International d’Hammamet en Tunisie, pour ses 50 années de vie artistique commencée aux beaux-arts de Tunis.

2007 - Réalisation d’un ciel de 160 m2, au plafond du grand dôme du « Théâtre de la porte Saint-Martin » à Paris 2008 - Les éditions HAZAN imprimeront en exclusivité mondiale, cinq de ses tableaux en posters.

2008 - Un livre lui est consacré, sur sa vie et son oeuvre écrit par André Gallègo aux éditions de l’Ixcéa.

2012 - Exposition personnelle à L’Abbaye de Reigny pendant le festival « Paroles & Musiques »



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Design objets

Décoration intérieure