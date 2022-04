Carlo MURATORE

Après plusieurs années enrichissantes en tant que soudeur qualifié, j'ai donné une nouvelle direction à ma carrière. Devenir commercial dans le soudage m'a permis de m'épanouir pendant 10 ans. J'ai ainsi pu relever différents défis, atteindre de nouveaux objectifs, partager et transmettre.

Egalement passionné de décoration et de design, j'ai ensuite consolidé et validé mes connaissances à l'aide d'un diplôme de décorateur d'intérieur. Grâce à mon savoir faire en conception métallurgique, je conçois du mobilier, des escaliers, ou autres verrières. Aujourd'hui j'ai pu créer ma société en décoration d'intérieur et ferronnerie, ce qui me permet d'allier profession et passion.