Carlo RESINI

Expérience consolidée dans la conception, préparation et caractérisation des matériaux pour la catalyse.



Auteur des 36 articles dans des journaux à comité de lecture, 1 chapitre de livre, 8 proceedings.

Participation à 61 congrès nationaux et internationaux.



Spécialités



Catalyse hétérogène.

Synthèse de catalyseurs.

Spectroscopie FT-IR, Raman in-situ et operando.

Tests d'activité catalytique.

Déshydrogénation par oxydation des alcanes légers.

Production de H2 par Steam Reforming de matières renouvelables.

Production de H2 par déshydrogénation de combustibles fossiles.

Gas cleaning.

Piles au combustible.

Réduction des émissions d'oxyde d'azote (deNOx)

Oxydation Catalytique en phase Liquide des contaminants organiques