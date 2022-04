Carlos Alberto COUTINHO DE CARVALHO

Avr. 2013 aujourd'hui AFFRETEUR INTERNATIONAL Modifier Supprimer Convertir en formation

ASAVINTER

Suivit des dossiers en cours( livraisons et chargements )

Gestions des appels , litiges, facturations.

contact avec les clients par email( je donne le meilleur prix pour avoir l'affaire)





sept. 2009 mars 2013 Agent Logistique transport

Patinter France

Gestion de tournées chauffeurs, vérifications des enlèvements et livraisons,

gestions des appels

Téléphoniques, gestions des réclamations clients, affrètements international

(Portugal, Espagne)

Facturations journalières des sous traitants, gestions de l'équipe de l'entrepôt.

Remplacements du responsable Transport.



janv. 2009 août 2009 Affretement national et International

GAETRA à Chelles

Vérifications des enlèvements et livraison, gestions des appels, affrètements international

Italie.



sept. 2008 mars 2009 Camionnage régional

Gondrand Transport à Aulnay Sous Bois



sept. 2006 août 2008 Cariste

FM Logistic à Fontenay sous bois

Préparations des commandes, expéditions, réceptions, provisionnement



Mes compétences :

Litiges

Provisionnement

Vérifications des enlèvements et livraisons

Gestions des réclamations clients

Affrètements international (Portugal

Facturations. contact avec les clients par email(

Réceptions

Gestions des appels Téléphoniques

Expéditions

Microsoft Excel

Import/Export