Carlos ALONSO SOUZA

Passionné par les nouvelles technologies, je me suis formé dans la gestion des systèmes informatiques.

J'ai travaillé dans des environnements variés (Microsoft, Linux, AIX, Solaris) et souhaite aujourd'hui continuer à évoluer dans l'administration des systèmes et applications sur le cloud.

J'essaye de fournir un travail de qualité autant dans la forme que dans le fond en respectant les processus ITIL et en fournissant analyse et conseil afin d'améliorer continuellement le système d'informations.

De nature sociable et autodidacte, je m’intègre facilement dans un groupe et je m'implique à 100% sur la maîtrise du périmètre afin de monter en compétence rapidement.



Les traits de ma personnalité :

- Sens de l’initiative

- Sens de l’organisation

- Réactivité

- Rigueur / Fiabilité

- Disponibilité

- Travail en équipe



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

GNU/Linux

Virtualisation : VMware

Azure

Conduite de projet

Administration système