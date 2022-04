Carlos AMBROSIO

Notre activité organisateur de transport



Faites le choix de la gestion déléguée du transport pour une optimisation durable...

Vos problèmes de transport deviendront les nôtres

Notre expertise et notre parfaite connaissance des multiples moyens de transports vous ferons bénéficier de conseils personnalisés.

Traçabilité totale et remontées d'informations sur l'ensemble de vos envois.

Nous assurons ainsi la maitrise de l'ensemble de la chaîne et restons votre seul et unique interlocuteur.

Des prestations personnalisées sur l'ensemble du territoire Français, mais également en Europe...



Notre acticité logistique



Nous vous proposons la prise en charge globale de votre logistique, dans notre entrepôt de 300 m², fermé, chauffé, sécurisé, situé à 10 minutes de 42 St Etienne.



Nous assurons :

La réception de vos marchandises

- Déchargement, contrôle qualité et quantité de vos produits, retour d’information par mail

Stockage des marchandises

· Site Sécurisé, gestion de vos stocks



Préparation de vos produits

Choix de l'emballage en fonction de la nature de vos produits

Expédition

• Envois par transporteur spécialisé, livraison à J + 2 maxi

Retour d’information des états de livraison.

Pendant toute la durée de l’opération, un interlocuteur dédié est à disposition par mail ou téléphone.



Nous saurons nous rendre disponibles pour toute demande de votre part.

Contactez-nous sur : contact@sas-fast.com