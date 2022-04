Carlos Andres GARCIA

De part ma formation je dispose d'une parfaite connaissance du milieu marin et aquatique ainsi que des problématiques qui y sont associé : politique des pêches, gestion intégrées des zones côtières, conflits d'usage entre les différents acteurs socio-économiques, compréhension des instruments juridiques de gestion des ressources naturelles, droit communautaire. Je maîtrise également les outils nécessaires à l'analyse de ces problématiques. J'ai notamment, dans le cadre de mon Master Economie des Ressources Marines et de l’Environnement Littoral, effectué une spécialisation dans l'étude des Aires Marines Protégées (AMP), et plus spécifiquement dans l'analyse et l'évaluation d'indicateurs socio-économiques. Ce travail, encadré au sein de l'UMR-AMURE, en relation avec les membres de l'IFREMER, m'a permis d'acquérir une expérience dans l'acquisition et le traitement de données socio-économiques liés aux AMP.



Mes compétences :

Aires marines protegées

Évaluation environnementale

Gestion des ressources

GIZC

SIG

Système d'Information

Système d'information géographique