Carlos BARCENA

Fondateur Matranord Sarl

Ancien commandant de la marine marchande

Résident au Maroc depuis 1990



Nous sommes transitaires en douane, transporteurs et consignataires de navires.

Nous nous mettons à la disposition des entrepreneurs et des investisseurs pour accompagner leurs projets au Maroc.

Nous avons plus de 20 ans d'expérience comme operateurs logistiques et comme transitaires auprès de la douane du Maroc, avec des bureaux à Tanger Med,Tfz,Tanger Ville,Casablanca et Kenitra

Matranord a une équipe très expérimentée de plus de 50 personnes avec des installations permanentes à :



Tanger ville

Tanger Free Zone

Tanger Med

Kenitra

Casablanca (ville)

L'aéroport de Casablanca



Prestations



Les Dossiers d'investissement

Importations par de envois fractionnes

Importations temporaires

Gestion des comptes R.E.D

Consulting

Le transport multimodal

Accompagnement dans la préparation de cautions en Douane,etc



Mes compétences :

Conseil

Export

Import

Douane

Transport routier

Transport maritime

Maroc