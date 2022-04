Carlos Brice NAMEKONG

Je suis un Camerounais né le 20/01/86, doté d'un Baccalauréat en électronique et d'un Master II en Télécommunications/Réseaux. J'ai débuté ma carrière professionnelle depuis 2010, et je travail aujourd'hui comme chef des projets et Responsable des déploiements dans divers domaines techniques.

Mes différentes formations académiques et professionnelles ont fait de moi aujourd'hui une personne très dynamique et prête à affronter tout type de challenge.



Mes compétences :

Management opérationnel

Electricité

Electronique

Télécommunications

Administration réseaux

Réseaux sans fil