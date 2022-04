Carlos DE FRIAS

- Parfaite connaissance des réseaux : TCP/IP, ISDN, etc.

- Maîtrise systèmes : Microsoft office

- Base de données : SQL server 2000/2005 administration

- Connaissances spécifiques : Wifi , Wireless ,VLAN, GPRS , BLUE TOUCH

- Outils de sauvegardes et restauration de système Windows



Expérience chez un opérateur mobile, un opérateur fixe et un fournisseur d'accès Internet



« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes. »



Mes compétences :

SIP

Téléphonie

Telecom

Internet

VoIP

IP

IPTV