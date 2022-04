Fondateur de la société europ ETANCHEITE en 1988. 1989

Je suis attaché aux respect et aux valeurs des hommes et des femmes qui font partie de nos entreprises

Et je crois toujours en l'avenir des entreprises que ce sont hommes et des femmes qui font la valeur et la culture des sociétés et surtout leurs avenir



Mes compétences :

ETANCHEITE. Bardage

envelope du batiment

charpente metallique