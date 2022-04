Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur mon espace personnel !



Je m'appelle Carlos ESTEBAN, et je suis actuellement en Licence DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion). J'effectue cette formation en alternance, au siège Point P TROUILLARD à Nantes, au sein de leur service de comptabilité mais aussi celui de contrôle de gestion.



J'ai la chance d'avoir la double nationalité franco-espagnole, de ce fait je suis bilingue car je pratique les deux langues depuis que je suis en âge de parler.



Mes compétences :

Microsoft Office

Sphinx

Google Drive

Google sites