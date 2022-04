Carlos FERREIRA

Secretaire Génerale de l'UNEEF (Union Nationale des Entreprises d'Enduits de Façades) et du GITE(Groupement Isolation Thermique par l Extérieur)au sein de la Fédération Francaise du Batiment (FFB.

mes missions:

- valoriser le métier d'enduiseur façadier.

- participer et représenter les entrepreneurs au sein des instances comme le CSTB, les différents ministéres.

- assurer l'évolution reglèmentaire et le développement au sein des entreprises de l'isolation thermique par l'exterieur.

- assurer les travaux de communication et de veille règlementaire sur le DTU 26.1

- animer les réunions départementales et régionales au sein des fédérations départementales ou régionales

- mettre en place et assurer le bon fonctionnement des formations pour les salariés, que ce soit le CQP "enduiseur façadier" ou le CQP "façadier Itéiste" et les offres de formations courtes.

- répondre techniquement aux entreprises et assurer une expertise.



Mes compétences :

Isolation thermique