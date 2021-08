Carlos GABRIEL

ATRIUM CAPITAL est spécialisée dans la recherche, l’optimisation et la mise en place de financements locatifs majoritairement dans les domaines de la santé (Cabinet de radiologie, Clinique, Hôpitaux, etc…) et l'industrie.

Nous sommes par ailleurs certifié par l’ORIAS en tant que « Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement » (MOBSP) sous le numéro 15001330.

Nous proposons à nos clients et à nos partenaires un accompagnement et des financements sur mesure selon les matériels et/ou leurs besoins (Durée des contrats allant de 2 à 8 ans ; Loyers linéaires ou dynamiques ; franchise de loyer ; Valeur résiduelle ; etc).



Pour toutes informations complémentaires ou simulation, je me tiens à votre disposition au 0805 69 3 2 1 0.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Finance

Conseil

Gestion

Coaching

Business development