Carlos GARCIA

Je m´appelle Carlos Enrique García Vázquez, je viens du Mexique et j'étudie "Mécanique Industrielle".

J’ai fait un cours de français à mon Université qui permet seulement aux certains étudiants avec un bon niveau de français, comme moi, de participer pour un stage en France. J'ai eu l'opportunité de chercher des entreprises qui m’intéressent. Mon période de stage commence en Septembre (ou octobre) et finit en Décembre 2015.



Mes compétences :

Maintenance : Préventive et prédictive

Poka-yoke

Système de refroidissement

Kanban

Autodesk Inventor